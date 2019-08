Dal Cile: Erick Pulgar ad un passo dalla Fiorentina. L’ingaggio…

Erick Pulgar (SCHEDA) alla Fiorentina, si tratta. Secondo quanto riporta il sito cileno alairelibre.com, il trasferimento in viola del centrocampista attualmente in forza al Bologna sarebbe molto vicino, con Pradè pronto a pagare la clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Fin qua niente di nuovo, ma il portale aggiunge un dettaglio sul possibile ingaggio che Pulgar potrebbe percepire a Firenze: la richiesta sarebbe di circa 2 milioni di euro a stagione. IL PUNTO SUL MERCATO VIOLA

