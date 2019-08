Pedullà: “La Fiorentina vuole altri due centrocampisti, Pulgar nome caldo”

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Per Pulgar (LA SCHEDA), credo ci siano margini per andare fino in fondo. Nel tardo pomeriggio potremmo dare ulteriori dettagli. Il cileno, nelle ultime ore, ha scalato molte posizioni di gradimento nella testa dei dirigenti viola. La clausola rescissoria dovrebbe ammontare tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Pulgar sta riflettendo, è bravo in tutte e due le fasi ed un ottimo recupera palloni. Sarebbe perfetto per un centrocampo a 2. La Fiorentina farà altri due centrocampisti in entrata. Berge e Demme sono nomi caldi, c’è la necessità di andare su un doppio centrocampista. Quando chiuderà il mercato inglese si aprirà un altro mini mercato parallelo, in cui si sbloccheranno molte trattative.