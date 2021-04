Dal Brasile, la Fiorentina si muove con decisione per Lucas Calegari

Secondo quanto riportato da Victor Lessa, giornalista di Rádio Globo/CBN, la dirigenza della Fiorentina si sarebbe messa in contatto con il Fluminense con l’intenzione di formulare una proposta per Lucas Calegari. Il terzino destro classe 2002, uno degli under più in vista dell’ultimo Brasileirão, è una presenza stabile nella nazionale U20 verdeoro. Nato come esterno offensivo, è stato spostato progressivamente in una posizione più arretrata con ottimo risultati. Altri club europei hanno fatto sondaggi per il ragazzo, ma la Fiorentina sembra aver guadagnato un vantaggio. L’affare potrebbe subire importanti sviluppi nei prossimi mesi.

