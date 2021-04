Dal Brasile: il tecnico Abel Ferreira tra i nomi sondati dalla Fiorentina

Abel Ferreira è uno dei tecnici inseriti nella lunga lista della Fiorentina per il futuro della panchina nella prossima stagione. Nel portale brasiliano mondosportivo.com, si scrive infatti come il mister, che ha vinto la Copa Libertadores con il Palmeiras, sia un profilo gradito dalla società gigliata. Il portale specifica però, come non ci sia stato alcun contatto tra le parti, ma solo un sondaggio condotto dai viola sulla situazione attuale dell’allenatore della squadra brasiliana.

Panchina viola 2021/2022, il portoghese Abel Ferreira resta in corsa: le ultime