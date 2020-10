Dal Brasile: il Flamengo vuole rinnovare il prestito di Pedro, ma la Fiorentina chiude

Il sito brasiliano mundorubronegro, particolarmente attento alle vicende di casa Flamengo, fa il punto sulla situazione di Pedro. L’attaccante sta vivendo un vero e proprio magic moment (un gol ogni 76′ minuti giocati nell’ultimo mese e mezzo) ma nonostante ciò il suo futuro resta ancora tutto da chiarire.

Il club carioca, che dalla sua parte ha la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto aggiungendo 9 milioni di euro ai 2 necessari per il prestito (dei quali fino ad oggi ne sono stati versati 500.000), è alle prese con un forte calo nelle entrate causato dalla pandemia e per questo vorrebbe rinnovare il trasferimento temporaneo in scadenza il 31/12/2020 fino a luglio 2021. A tal proposito, la dirigenza del Flamengo avrebbe già riallacciato i contatti con la Fiorentina: niente da fare, la priorità della società viola – precisa il sito – sarebbe quella di monetizzare già a fine anno. La trattativa è aperta, saranno decisive le prossime settimane.