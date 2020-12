Dal Brasile: il Flamengo riscatta Pedro, inviato il documento alla Fiorentina. Cifra e dettagli

Dal Brasile arrivano novità importanti tramite il quotidiano Globoesporte: il Flamengo pagherà 14 milioni di euro alla Fiorentina per Pedro. L’importo sarà pagato in sei rate uguali, di circa 2,3 milioni di euro. Ci saranno due pagamenti ogni anno, che si concluderanno nel 2023. Il primo avverrà nel primo trimestre del 2021. Le due rate 2021 per Pedro sono già state inserite nel budget 2021 che il Flamengo ha predisposto. Questa è l’unica acquisizione pianificata dal club per la prossima stagione. Pedro firmerà un contratto quinquennale con il Flamengo – i valori erano già stati regolati in un pre-contratto stipulato dopo il suo arrivo in prestito -. L’attaccante è il capocannoniere della squadra nell’anno, con 20 gol in 39 partite, prestazione che gli è valsa una nuova convocazione in Brasile. Ricordiamo che la Fiorentina ha il diritto di prelazione sulla recompra pareggiando l’eventuale offerta di un terzo club, ma ad oggi il ritorno del giocatore a Firenze è da considerare improbabile. Adesso la Fiorentina può seguire le proprie strategie in maniera chiara.