Dal Brasile: duello Fiorentina-Bologna per un difensore classe 2002

In cerca di nuova linfa per la difesa

Fiorentina e Bologna si sarebbero interessate alle prestazioni di Luan Patrick, difensore classe 2002 dell'Atletico Paranaense, lo scorso anno in prestito all'America in Messico. Lo scrive il portale brasiliano Globo Esporte, che parla di sondaggi da parte delle due società. Non siamo quindi allo stato di trattativa, non ancora per lo meno.