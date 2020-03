Riguarda Martin Caceres l’ultima voce di mercato in ottica viola: secondo quanto riporta Radio Brasil, il difensore della Fiorentina interessa al Botafogo, club di Rio de Janeiro militante nel massimo campionato brasiliano. Difficile però – aggiungiamo noi – che la notizia possa avere seguito. Caceres si trova bene a Firenze ed è tra i giocatori gigliati che più hanno convinto in questa stagione. Inoltre, a breve scatterà il rinnovo legato alle presenze in campo (LEGGI).