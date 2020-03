La Gazzetta dello Sport sostiene che sarà la difesa il reparto nel quale la Fiorentina dovrà prendere più decisioni: ci sono diversi rinnovi da chiudere, ecco la panoramica. Caceres è stato uno dei migliori per affidabilità, mancano poche presenze e il suo contratto passerà a biennale in automatico; Ceccherini, invece, è chiuso definitivamente da Igor e quindi, a meno di nuovi cambiamenti, cercherà nuovi stimoli. Servirà parlare con Pezzella e Milenkovic, che, assicura il quotidiano, hanno buonissime possibilità di restare, ma sono necessari nuovi contatti, soprattutto con il capitano, che non sta vivendo la sua miglior stagione per via di svariati problemi fisici. Milenkovic dovrà veder adeguato e rinnovato il proprio contratto, per sfuggire all’assalto di molti club europei attratti dalla sua già consistente esperienza. E poi ci sono quelli certi di rimanere: Lirola e Igor, ovvero colui che con Iachini è tornato a volare e il jolly che tutte le rose vorrebbero avere.