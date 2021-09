Dal Belgio: la Fiorentina ha detto no al diritto di riscatto per Kouamé

Il club viola crede ancora nell'attaccante ivoriano e per questo avrebbe escluso a l'ipotesi di inserire un'opzione d'acquisto a favore dell'Anderlecht

Di lui parla Sport/Voetbalmagazine, specificando come l'Anderlecht, nonostante la qualità dell'innesto, non sia riuscito ad andare oltre il prestito secco nella trattativa con la Fiorentina. Perché? Secondo la rivista belga, il club viola crede ancora pienamente in Kouamé e per questo ha escluso a priori l'ipotesi di inserire un'opzione d'acquisto a favore della società bianco-malva.