Da Verona: Benassi, all’Hellas per poi ritrovare la Fiorentina. Cifra del riscatto troppo alta

Due albe, un tramonto. Poi dovrebbe maturare la decisione (secondo Violanews.com la scelta è già stata fatta). Marco Benassi è sempre più vicino al Verona. Arriverà in prestito, salvo intoppi del mercato. Fiorentina ed Hellas si sono prese una brevissima pausa. Benassi è in uscita. Avrà modo, in queste ore, di parlare con Beppe Iachini. Pure di confrontarsi con la società Viola. Non si diranno addio. Il passaggio al Verona rappresenta, invece, una sorta di viaggio nella terra di mezzo. Alla ricerca di un ricongiungimento più avanti. Benassi arriverà all’Hellas in prestito. Troppo elevato il riscatto per essere esercitato. Perchè oggi la Fiorentina valuta il suo giocatore dieci milioni di euro. A casa di Juric, il centrocampista, arriva per trovare una dimensione tutta sua. Utile alla causa Hellas, per qualità e propensione. Giocatore di fioretto e di spada. Mezzo destro ma anche trequartista. Benassi può essere governatore ma anche giocatore di fantasia e pure di rottura. Il ds Tony D’Amico lo inseguiva da tempo. E ha usato la giusta pazienza. Ora, si contano le ore. E nel giro di poco dovrebbe arrivare l’annuncio. Tenendo conto di un altro aspetto di non poco conto: l’arrivo di Borja Valero a Firenze non può che favorire l’accelerazione della trattativa tra le parti. Benassi, classe ’94, nell’ultima stagione giocata con addosso la maglia viola, ha collezionato 22 presenze totali tra Coppa e campionato, condite da tre reti. Lo riporta L’Arena, quotidiano di Verona.

