Da Torino sono sicuri: Gonzalez vestirà bianconero. La Juve vuole due esterni

La priorità della nuova Juventus di Thiago Motta in questo momento è trovare due nuovi esterni d'attacco, ruolo, questo, fondamentale per il gioco del tecnico italobrasiliano. A Torino sono certi che uno dei due sarà Nico Gonzalez, alla Fiorentina dal 2021. L'attaccante argentino vuol tentare una nuova esperienza ed i viola, in attesa di Gudmundsson, potrebbero accontentarlo, sempre che i bianconeri facciano l'offerta giusta. Per quanto riguarda l'altro esterno, il casting è aperto: da Galeno a Sterling fino a Francisco Conceicao, con buona pace dell'ex gigliato Federico Chiesa, per il quale, ormai, le porte della Juve stanno per chiudersi definitvamente.