Da Roma: per Gollini è corsa a tre. Fiorentina con un asso nella manica

Anche i Viola sono interessati al portiere dei nerazzurri

Anche la Fiorentina si inserisce nella bagarre per ingaggiare Pierluigi Gollini, portiere in uscita dall'Atalanta. Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi.it, sull'estremo difensore è forte l'interesse di Lazio, Everton e, appunto, Fiorentina in caso Dragowski dovesse partire. Secondo i colleghi laziali, però, il club gigliato ha un vantaggio rispetto alle altre due società. Si tratta dell'inserimento di Pol Lirola nell'eventuale trattativa. Nome, quello dello spagnolo, che potrebbe convincere la Dea ad abbassare le richieste economiche per Gollini.