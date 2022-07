Da Roma: Lazio dubbiosa su Carnesecchi, alternative Vicario e… Terracciano

L'infortunio alla spalla di Marco Carnesecchi sta frenando la trattativa tra Atalanta e Lazio per il passaggio del portiere in biancoceleste. Il Messaggero scrive che Sarri ha bisogno di un nuovo numero uno per il ritiro di Auronzo, e tra le alternative, oltre a Maximiliano del Granada e Vicario dell'Empoli, inserisce anche Pietro Terracciano, attuale numero 1 viola che sarebbe gradito al tecnico toscano.