Da Roma insistono: Schick-Fiorentina, buone possibilità di riuscita

Dopo l’affare Veretout, i buoni rapporti tra Fiorentina e Roma potrebbero favorire altre operazioni importanti. Nelle ultime ore dalla Capitale si è ipotizzato un clamoroso scambio tra Pezzella e Schick, scenario che per il momento non raccoglie grandi conferme. In compenso non si placano le voci che riguardano l’attaccante ceco, che i giallorossi considerano in uscita. Secondo forzaroma.info, Roma e Fiorentina avrebbero parlato del possibile trasferimento di Schick. “Un punto d’incontro si può trovare in prestito e diritto/obbligo di riscatto. Pradé ne avrebbe già parlato con Montella, che ha dato il suo benestare all’operazione. Prima però la viola dovrà chiudere la cessione di un attaccante (Simeone). La Roma vorrebbe inserire anche Karsdorp nell’affare Schick” si racconta. DA BOATENG A LAMMERS, LE PISTE PER L’ATTACCO VIOLA