Intreccio di mercato piuttosto curioso quello che prefigura Il Messaggero nella sua edizione odierna. Secondo il quotidiano, la Fiorentina continua a seguire il profilo di Luis Maximiano per la porta. La Lazio, dal canto suo, guarda viceversa in casa Viola per un altro profilo che piace molto dalle parti di Formello: si tratta del baby Viola Tommaso Martinelli. Asse di mercato in vista?