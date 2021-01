Da Roma: Caicedo, dopo l’Inter si fa sotto anche la Juve. Declinata l’offerta di Pradè

Non solo l’Inter: anche la Juventus, scrive il sito lalaziosiamonoi.it, parrebbe aver messo nel mirino Felipe Caicedo. Nonostante i nomi di Giroud, Pellè e Quagliarella, i bianconeri avrebbero individuato da tempo in Caicedo il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo. La Juve è pronta a offrire tra i 6 e i 7 milioni di euro più contropartita, la richiesta della Lazio è solo cash. Visto l’interesse, Lotito avrebbe alzato le proprie pretese fino a 12 milioni. Si potrebbe chiudere intorno ai 9-10. In tutto questo, aggiunge il sito, la Fiorentina è rimasta spiazzata: Pradè pensava di essere in pole per l’ecuadoregno, che a quanto pare avrebbe declinato l’offerta dei viola, attratto dalla possibilità di giocarsi lo scudetto.