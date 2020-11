Da Napoli: “Milik, Fiorentina ancora possibile soprattutto se arriva Sarri, ma…”

Ciro Venerato, giornalista RAI vicino al Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Milik? C’è stato un incontro venerdì a Castel Volturno tra De Laurentiis, Giuntoli e Pantak, intermediario di Milik, è stato rifiutato il prolungamento di contratto di un anno che permetteva di vendere meglio il polacco. Si cercherà di trovare una soluzione per il mercato a gennaio, la soluzione Fiorentina resta aperta soprattutto se a Firenze arrivasse Sarri anche se per ora il tecnico non sembra vicino ai viola“.

LE PROVE DI IACHINI IN VISTA DI PARMA: DIFESA A 4 E TRIDENTE