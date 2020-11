Dai Campini: prove di difesa a quattro e di tridente, Iachini cambia. Pezzella out

Lavoro individuale anche oggi per German Pezzella, il cui recupero per Parma appare davvero complicato. La Fiorentina non vuole correre rischi con il suo capitano, che potrebbe essere convocato anche solo per fare gruppo. Chi invece torna disponibile è Borja Valero, anche se non è atteso da titolare. C’è da aspettarsi un cambiamento a livello tattico: la difesa a 4 è in cantiere, sicuramente vedremo Igor e molto probabilmente un tridente offensivo, come quello visto a Roma (Bonaventura-Ribery-Callejon, ma con una punta al centro). Lo riporta Radio Bruno nel corso di A Pranzo con il Pentasport.