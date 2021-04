Da Napoli: Gattuso-Fiorentina, tecnico più che interessato. Ma prima…

Nelle ultime settimane la Fiorentina avrebbe intensificato i contatti (indiretti) con Gattuso, ma il tecnico vuole aspettare fine maggio

Arrivano altri segnali a conferma dell'apprezzamento reciproco tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, da sempre vicino alle vicende del Napoli, nelle ultime settimane i viola avrebbero intensificato i contatti (indiretti) con il tecnico azzurro. Tanto che, attraverso intermediari, Gattuso avrebbe già fatto sapere di essere più che interessato. Con una premessa: fino al termine della stagione non prenderà nessun impegno e non si concederà a nessun incontro. "Questione di rispetto, di professionalità, e di voglia di chiudere in bellezza la sua avventura al Napoli", conclude il quotidiano.