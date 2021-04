Alvino su Gattuso: “Tregua armata con ADL ma a fine stagione lascerà”

Da Napoli, l'opinione sul possibile futuro della panchina viola e sugli ex azzurrii Callejon e Malcuit

Callejon e Malcuit? A Napoli ci siamo battuti per il rinnovo dello spagnolo. Lui è sempre stato uno che ha sudato la maglia in maniera totale. Per i napoletani resta un mistero che non abbia reso a Firenze. Malcuit va recuperato perché è in possesso di grande prestanza fisica.