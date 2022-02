Da Napoli: Fiorentina su Meret, la partita si gioca sul rinnovo del contratto

Se la trattativa per il rinnovo del portiere azzurro dovesse fallire, l'ipotesi cessione diventerebbe concreta. Con la Fiorentina sullo sfondo

Alex Meret portiere viola per la prossima stagione? L'ipotesi continua a circolare, anche a Napoli. Secondo quanto riporta il sito napolimagazine, infatti, la Fiorentina avrebbe già iniziato a muoversi con l'entourage dell'estremo difensore azzurro, manifestando un interesse deciso ad acquistarlo la prossima estate.

Il contratto di Meret con il Napoli scadrà il 30 giugno 2023 e le scelte operate da Spalletti portano ad una conclusione chiara: Ospina, almeno per il momento, è il titolare. Il club azzurro non considera il calciatore sul mercato e si prepara ad affrontare il discorso rinnovo, ma se la trattativa non dovesse andare bene, l'ipotesi di addio diventerebbe concreta. Con la Fiorentina sullo sfondo.