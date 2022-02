VN – Aria pesante su Dragowski: il polacco piace in Bundes e Premier

Contratto in scadenza nel 2023, al 90% Bart Dragowski non rinnoverà con la Fiorentina e dovrebbe lasciare Firenze già in estate

Filtra aria pesante dall'entourage di Dragowski sul fronte rinnovo con la Fiorentina. L'attuale accordo con il club gigliato scade nel 2023 e non sembrano esserci margini per prolungare il rapporto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il portiere e i propri agenti non hanno intenzione di rinnovare. Soprattutto in un periodo nel quale il n°69 ha perso il posto di titolare, a favore di Terracciano. Drago non è soddisfatto e al 90% sarà ceduto in estate. Su di lui si muove qualcosa relativamente ai mercati tedesco e inglese. Tra le possibilità anche una destinazione italiana, tra i club che hanno necessità di prendere un numero uno. Nessuna presenza ingombrante, come nel caso Vlahovic, ma lo scenario porta alla cessione.