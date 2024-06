Da Napoli: “Fiorentina piomba su Gaetano. E’ una richiesta di Palladino”

La Fiorentina continua a lavorare sulla costruzione del nuovo centrocampo e adesso punta Gianluca Gaetano. E' questa l'indiscrezione lanciata poco fa da Radio Kiss Kiss, emittente vicina al mondo Napoli. Il centrocampista classe 2000 è tornato in azzurro dopo l'ottima avventura vissuta a Cagliari da gennaio in poi (4 gol e 1 assist in 11 partite). Mezzala di qualità, è richiesto da diversi club tra cui lo stesso Cagliari ed il Parma. Secondo quanto riferito, però, nelle ultime ora sarebbe arrivata al Napoli la richiesta della Fiorentina, su precisa indicazione di Raffaele Palladino. I due club ne parleranno per capire se ci sono i margini per approfondire la trattativa.