Da Londra: West Ham, sfuma Zouma. Tutto su Milenkovic. Le cifre

Gli Hammers sono alla ricerca di un difensore e quello del serbo è il nome più caldo

Quello di Nikola Milenkovic è uno dei nomi più chiacchierati in questa finestra di mercato. Obiettivo di mercato anche della Juve, dall'Inghilterra rilanciano la notizia di un fortissimo interesse del West Ham. Come riporta il portale Evening Standard, la società londinese è pronta all'assalto per il difensore serbo. Gli Hammers hanno fallito il tentativo per arrivare a Kurt Zouma e punteranno tutto, dunque, sul difensore Viola. La Fiorentina, si legge, valuta il suo centrale circa 16 milioni di Euro.