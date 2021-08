La Juve affonda su Milenkovic? Rugani potrebbe fare il percorso inverso

La Fiorentina e Milenkovic stanno per separarsi. E attenzione a cosa potrà succedere: come si legge su Tuttosport il difensore è finito sui taccuini della Juventus (già da tempo) ma questa volta i bianconeri potrebbero davvero concretizzare...

La Fiorentina e Milenkovic stanno per separarsi. E attenzione a cosa potrà succedere: come si legge su Tuttosport il difensore è finito sui taccuini della Juventus (già da tempo) ma questa volta i bianconeri potrebbero davvero concretizzare l'assalto. Dall'altra parte, i viola potrebbero puntare su Daniele Rugani, profilo anche qui attenzionato da tempo. L'ex Cagliari è il profilo ideale per completare il reparto difensivo di Italiano e qualora la squadra di Allegri affondasse il colpo per Milenkovic l'asse potrebbe davvero decollare. Un eventuale ingresso di Rugani, comunque, non esclude il possibile arrivo di Nastasic, con il quale c'è già un accordo definito.