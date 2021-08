Da Londra: il West Ham è fuori dalla corsa a Milenkovic. I motivi

Gli Hammers sono definitivamente fuori dall'affare

Arrivano conferme per quanto riguarda il passo indietro, ormai definitivo, del West Ham nella trattativa per Milenkovic. Secondo quanto scrive 90min.com, la decisione di tirarsi fuori dall'affare è stata presa dal tecnico degli Hammers David Moyes. L'inserimento del Tottenham, inoltre, non ha agevolato il passaggio del difensore serbo al West Ham.