Da Bergamo: contatti in corso ACF-Atalanta: due nomi sul taccuino dei viola

Le ultime di mercato

Tra gli obiettivi di mercato in casa Fiorentina ci sono anche due nomi dell'Atalanta. Secondo quanto riporta il portale TuttoAtalanta.com, i Viola si starebbero muovendo per Pierluigi Gollini e Matteo Lovato. Nell'articolo si legge come, grazie ai buoni rapporti tra la socità gigliata e il nuovo ds degli orobici D'Amico, i contatti per arrivare ai due calciatori sarebbe già in corso.