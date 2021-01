Sirene dall’Italia per l’ormai ex attaccante viola Patrick Cutrone. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, il Parma avrebbe effettuato un sondaggio per il centravanti comasco, rientrato al Wolverhampton di recente dopo il prestito alla Fiorentina. I ducali potrebbero affondare per lui nel caso dovesse partire uno dei suoi attaccanti. Attenzione anche alla candidatura di Lasagna, anch’esso seguito dal Parma.