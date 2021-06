Cronache di Napoli: “Sgarbo a mister Gattuso: offerta azzurra per Castrovilli”

Il fantasista pugliese potrebbe fare al caso del calcio di Luciano Spalletti

Scelto l’allenatore, il Napoli si concentra sul calciomercato. L’ultima idea in casa azzurra, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Cronache di Napoli, si chiama Gaetano Castrovilli , centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina .

Secondo il quotidiano, il club azzurro sarebbe in procinto di presentare un’offerta al club gigliato per cercare di strappare al tecnico calabrese il gioiello di casa. Castrovilli è reduce da due stagioni in maglia viola ed è uno di quelli che potrebbe fare al caso del calcio di Luciano Spalletti, si legge.