Insigne, col Napoli rinnovo lontano. L’unica idea è la Fiorentina

La trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è ancora molto lontana. L'alternativa potrebbe essere seguire Gattuso a Firenze

Quale futuro per Lorenzo Insigne? Il capitano del Napoli deve ancora diramare le nubi sul suo conto. Secondo il Corriere Dello Sport oggi in edicola, la distanza con il club sul rinnovo è molto ampia. E c'è di più: al di là di qualche timida informazione di Tottenham e Inter, l'unica idea concreta resta quella di andare con Gattuso alla Fiorentina. Realisticamente, si legge, è difficile che il calciatore accetti, quindi dopo l'Europeo potrebbe accendersi una partita durissima con il Napoli. La scelta di Insigne non sarà solo di calcio, ma di vita.