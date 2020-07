Nonostante una discreta seconda parte di stagione nei Paesi Baschi, l’Eibar non eserciterà l’opzione di riscatto per Sebastian Cristoforo. La società spagnola ha comunicato tramite il proprio sito la decisione, presa nonostante l’uruguaiano avesse disputato 19 presenze da gennaio in poi. L’Eibar lo ringrazia e gli augura le migliori fortune, intanto tornerà a Firenze dove ha un’altra stagione di contratto.

