Acquisti, 2-3 piste aperte

La Fiorentina sta provando a fare un altro centrocampista e, non è un mistero, il primo nome resta quello di Fagioli. In alternativa c'è Konè del Marsiglia, ma è assai probabile che da qui a mezzanotte arrivi un nuovo innesto in mediana. E mentre resta viva la pista Ghilardi col Verona per la difesa, non si può escludere un blitz last minute per un attaccante puro, il famoso vice-Kean che farebbe assai comodo, anche alla luce dell'addio di Kouamè. Ricapitolando 2 se non 3 nuovi acquisti probabili.