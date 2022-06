Corsi su Vicario: “Il top dopo Donnarumma. Vorremmo tenerlo”

Quale sarà il futuro di Vicario, spesso accostato alla Fiorentina? Ne ha parlato oggi il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ai microfoni di Radio Sportiva: "Abbiamo l’idea di confermarlo, non sappiamo quello che può proporre il mercato. Si leggono tante cose, vere poi ce ne sono la metà. Credo che Guglielmo sia secondo solo a Donnarumma tra i portieri italiani. Se dovesse vestire una maglia più importante sarebbe una spinta in più per la Nazionale, ma egoisticamente lo vorrei ancora all’Empoli".

Da qualche giorno la Fiorentina ha congelato le idee che portavano a Vicario e Gollini. Il motivo? Principalmente uno, il costo. I viola vorrebbero risolvere la questione portiere senza intaccare il budget e per questo stanno cercando una soluzione in prestito. Formula che al momento non viene accettata da Empoli e Atalanta, mentre intanto Cragno ha preso la strada di Monza. Il nome più caldo per la porta viola è Milinkovic Savic del Torino che potrebbe venire a Firenze per fare la riserva di Terracciano.