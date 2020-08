Corsi: “Ricci più forte di Tonali, se arriva l’offerta giusta può partire. Nella Fiorentina…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato anche del futuro dell’obiettivo viola Samuele Ricci (SCHEDA) nel corso dell’intervista rilasciata a calcionapoli24.it. Queste le sue parole: “Ricci? Abbiamo dato una valutazione al calciatore e per me è più forte di quello che sta comprando l’Inter (Tonali, ndr), ho i valori atletici in mano e so che ha degli ampi margini di miglioramento. Deve fare almeno 20 gare in Serie A per completarsi ma è maturo dal punto di vista della personalità. Il valore di Ricci è sul livello di quelli di Bennacer e Traoré, ma ha un motore superiore. Mi ricorda Tardelli.

Se avremo una proposta giusta la prenderemo in considerazione altrimenti lo teniamo con noi per cederlo l’anno prossimo. Mi aspetto che venga convocato in nazionale U21. Piace al Napoli, ma anche ad altre società come Sassuolo e Milan. Gli azzurri devono prendere tre giocatori importanti e un investimento su un giocatore come Ricci lo farebbero dopo che hanno dato una fisionomia più precisa alla squadra. Stonerebbe per il Milan, il Napoli e la Fiorentina uno come Ricci”.