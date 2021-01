Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, necessario registrare una svolta importante nella telenovela Gomez. L’Atalanta avrebbe infatti comunicato all’entourage del giocatore che l’unica via possibile per la cessione è trovare una soluzione all’estero. Ricordiamo che l’argentino è in rotta con i bergamaschi, dopo i numerosi dissidi con il tecnico Gasperini, e si sta guardando intorno per cercare una nuova sistemazione. Secondo quanto ci risulta anche la Fiorentina è interessata al ragazzo ed attende ulteriori sviluppi prima di decidere se fare la sua mossa. VN – Papu Gomez, il punto: la destinazione Firenze resta possibile, la concorrenza…