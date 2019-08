Il Corriere Fiorentino si concentra su Rodrigo De Paul (SCHEDA). L’Udinese ha confermato l’apertura a un affare su cifre meno esose. Almeno 10 i milioni in meno che i friulani chiedono per liberare l’argentino, più o meno gli stessi 30 milioni che i viola erano pronti a girare al Sassuolo per Berardi. Da ieri si lavora ininterrottamente per trovare la quadratura del cerchio. Tra le ipotesi anche l’inserimento di una pedina di scambio. Con Fofana in partenza, l’inserimento di Benassi sarebbe una delle ipotesi, più complicato parlare di Simeone (al momento il Cagliari resta l’unica possibilità aperta), ma in generale le distanze si sono assottigliate. L’affare potrebbe chiudersi a 25 milioni più 5 di bonus.

MA LA NAZIONE E’ PIU’ PESSIMISTA SULL’ARRIVO DI DE PAUL