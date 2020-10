Contro la Samp l’ultima di Chiesa in viola? Sullo sfondo la Juventus pronta ad affondare

Come riporta La Repubblica questa mattina a Firenze sono ore caldissime non solo per la questione stadio ma anche e soprattutto per il futuro della propria stella Federico Chiesa, sempre più vicino alla Juventus.

La società bianconera nelle ultime ore ha bussato alle porte della Fiorentina con un’offerta (LEGGI QUI) e adesso attende la risposta della società viola e dello stesso giocatore che ormai da un anno non rilascia più dichiarazioni se non ai canali ufficiali. Di rinnovo se ne è parlato solo sulla carta stampata evidentemente. Dopo l’estate scorsa Chiesa accettò il voler di Commisso di rimanere un ulteriore anno a Firenze ma adesso, tra silenzi e mancati rinnovi, tutto porta ad un possibile addio.