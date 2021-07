Confronto Barone-Lirola: il dg dà il via libera alla cessione del terzino

Il terzino si allontana dalla Fiorentina e si avvicina alla cessione: Lirola non resterà a Firenze, ora si aspetta l'offerta giusta del Marsiglia

Il faccia a faccia tra Joe Barone e Pol Lirola ha portato al via libera da parte della Fiorentina alla cessione dello spagnolo. Come scrive Tuttomercatoweb.com, in mattinata a Moena è andato in scena l'ennesimo confronto tra il dg viola che di fatto libera l'esterno ex Sassuolo.