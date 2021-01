Comunicato Spartak Mosca: “Raggiunto l’accordo con la Fiorentina per Kokorin”

In una nota ufficiale sul proprio sito ufficiale, lo Spartak Mosca, club russo nel quale militava Kokorin ha confermato il trasferimento dell’attaccante ai viola. Ecco quanto possiamo leggere: “Lo Spartak comunica di aver raggiunto un accordocon la Fiorentina per il trasferimento dell’attaccante Alexander Kokorin. In un futuro molto prossimo, l’attaccante andrà in Italia per una visita medica e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto con i viola di 3,5 anni.” (le parole dell’agente) In seguito un augurio all’attaccante per la nuova esperienza “Auguriamo ad Alexander di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio europei!”