Como, il primo colpo per la Serie A è un ex viola: accordo con la Roma per Belotti

Come ha appena annunciato poco fa su Sky SportGianluca Di Marzio, il classe 1993 Andrea Belotti è ad un passo dal Como. La società lombarda sta definendo il suo acquisto con la Roma, sulla base di 5 milioni per il cartellino del centravanti ex Palermo, Torino e Fiorentina. A questo punto manca solo il suo ok definitivo per la fumata bianca. Quello relativo al Gallo rappresenta il primo di una serie di colpi che il club neopromosso in Serie A vorrà fare quest'estate per costruire una squadra all'altezza della massima categoria italiana.