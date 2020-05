Commisso conferma Iachini, ma vuole evitare l’errore fatto con Montella: i nomi dell’eventuale mister X

La Nazione si concentra sul futuro di Giuseppe Iachini. Rocco Commisso è stato chiaro: sarà confermato se il campionato non dovesse riprendere, ma la Serie A potrebbe ricominciare il 13 giugno. Il quotidiano elenca alcuni nomi che potrebbero prendere il posto di Beppe la prossima stagione.

Piace molto Luciano Spalletti. Il contratto con l’Inter scadrà nel giugno 2021. Ha un ingaggio pesante, di svariati milioni: qui la scelta sarebbe di campo. Spalletti piace ai tifosi, ha spirito di appartenenza non fosse altro per l’inizio della sua carriera al famoso Nagc viola (il nucleo addestramento giovani calciatori). Carattere forte, richieste di livello in tema di mercato, Spalletti sarebbe il preferito da tutto l’ambiente, peccato che Luciano sia corteggiato dai massimi top club italiani ed europei, e la strada è in salita.

Per quanto riguarda i nomi più “abbordabili”, attenzione a De Zerbi del Sassuolo e Juric del Verona. Il primo vedrebbe nella Fiorentina un salto di qualità rispetto alla sua attuale società, così come Juric (già cercato dalla precedente proprietà due anni fa). Sistemi di gioco differenti, più lezioso quello del primo, molto aggressivo e di corsa quello del secondo. Nelle ultime ore su Juric è piombato forte il Torino di Cairo, che per lunghe settimane aveva parlato anche con Leonardo Semplici, altro cuore viola (ha allenato anche la Primavera con grandi risultati) e che in cuor suo spera un giorno di sedersi sulla panchina della Fiorentina. Ai margini per il momento i nomi di Eusebio Di Francesco (silurato dalla Samp) e Marco Giampaolo (esonerato dal Milan). Sta di fatto che la Fiorentina, sempre nel malaugurato caso di risultati negativi in serie da qui alla fine della stagione, non intenderebbe ripetere lo stesso errore fatto l’estate scorsa con Montella, e cioè confermare un allenatore che non convince al 110%.