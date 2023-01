Cittadini sì, ma in estate: la Fiorentina insiste

Giorgio Cittadini continua ad essere un nome in orbita Fiorentina. Il giovane talento dell'Atalanta, ma in prestito al Modena, piace tanto alla dirigenza viola che continua a sondare il terreno per aggiudicarsi il giocatore. L'idea sarebbe quella di raggiungere un accordo per portare Cittadini a Firenze quest'estate. Al momento il mercato di gennaio viola si può considerare terminato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.