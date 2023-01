Cittadini resta un nome caldo, ma il suo arrivo è legato a una partenza

Luca Ranieri ha mercato: il difensore viola piace alla Cremonese dopo l’affare Benassi. Michele Cerofolini, dopo essere stato confinato a terzo portiere, potrebbe chiedere spazio altrove, situazione da monitorare. Se dovesse partire Ranieri, o comunque un difensore, all in per Cittadini dell’Atalanta in prestito al Modena. Così scrive La Repubblica.