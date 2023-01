Cittadini può arrivare a gennaio. E il Modena conferma un ex viola

È ancora fermo il mercato in entrata per quello che riguarda la Fiorentina. Ma il board viola sta comunque attenzionando diversi profili in cerca dell'occasione giusta. Una potrebbe essere rappresentata da Giorgio Cittadini, giovanissimo difensore in forza al Modena ma di proprietà dell'Atalanta. Secondo quanto racconta stamani il Corriere dello Sport, un suo cambio di casacca in questa sessione è possibile. Motivo per cui i canarini hanno bloccato l'eventuale partenza dell'ex viola De Maio.