Cittadini piace, Italiano dà l’ok. Non è l’unico discorso aperto con l’Atalanta

Da Modena via Atalanta, la Fiorentina segue e insegue Giorgio Cittadini. In ballo con i nerazzurri anche Gollini e Boga

La Nazione insiste sull'interesse della Fiorentina per il giovane Giorgio Cittadini. Vincenzo Italiano sarebbe pronto ad accogliere fin da subito il centrale classe 2002 del Modena di scuola (e proprietà) Atalanta. Il tecnico viola non disdegnerebbe il suo arrivo già a gennaio ma più facile che l'affare si chiuda in estate. La chiave - scrive il quotidiano - sono i rapporti fra viola e Atalanta che ha in tasca il cartellino di Cittadini. E con i nerazzurri, l'obiettivo è arrivare a una soluzione positiva sia per Boga che per Gollini...