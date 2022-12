Cittadini, doppia chance viola: subito o a giugno, si tratta con l’Atalanta

La Fiorentina non molla la presa per Giorgio Cittadini. Come scrive La Nazione, il centrale del Modena (di proprietà Atalanta) è un obiettivo sensibile, e il club viola è pronto a giocarsi una doppia chance: ingaggiarlo subito e quindi spingere sui nerazzurri per liberarlo dagli emiliani, oppure bloccare il giocatore a gennaio per poi portalo a Firenze il prossimo giugno. Sempre con l'Atalanta da non tralasciare il discorso Gollini. In aumento le chance del suo ritorno a Bergamo in un incrocio di portieri che parte con l’infortunio di Maignan.