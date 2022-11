Cinque nomi per entrare nel vivo del mercato: iniziano i summit

Su La Nazione si legge che già lunedì, al raduno della Fiorentina dopo il libera tutti di metà novembre, Italiano e dirigenti faranno un primissimo punto su quello che la società è pronta a concretizzare sul mercato a gennaio. Le prossime settimane saranno indispensabili per capire se la Samp libererà subito Sabiri o, pur vendendolo a gennaio, lo farà partire a giugno. Per la porta il candidato è Cragno, che è nella stessa situazione di Gollini, in uscita dal Monza. Poi ci sarebbe il prestito di Boga, che l'Atalanta offre secco ma su cui i viola riflettono perché non vorrebbero fare solo un favore ai nerazzurri. Se Pereyra non rinnova con l'Udinese, la Fiorentina c'è e punta a prenderlo da svincolato. Infine, col Bologna sono ancora in piedi i discorsi per Dominguez.