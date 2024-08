Cinque giorni al gong: alla Fiorentina servono almeno tre rinforzi

Un acquisto per reparto, il tutto in cinque giorni. È questo ora l'obiettivo della Fiorentina in questo finale di mercato che si preannuncia convulso dopo i risultati del campo. Servono almeno tre rinforzi - scrive il Corriere Fiorentino - oltre allo sfoltimento della rosa. Operazioni non certo semplici, ma necessarie per confermare l'ambizione sbandierata a inizio sessione.