Chiesa, nuovo tentativo della Juve con Ramadani: no secco della Fiorentina

La Fiorentina fa sul serio e dopo l’arrivo di Ribery ha messo gli occhi su Raphinha dello Sporting Clube de Portugal. Un altro esterno per la società viola, che nonostante i diversi innesti non vuole privarsi di Federico Chiesa. Proprio in questo senso – si legge su gianlucadimarzio.com – nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Paratici e Ramadani, intermediario dell’eventuale trattativa. Il dirigente della Juventus ha provato a capire se la Fiorentina dopo l’arrivo di Ribery e la ricerca di un altro esterno fosse disposta a privarsi di Chiesa. La risposta del club viola è stata sempre negativa: la volontà della società è quella di trattenere il giocatore. PEZZELLA: “CHIESA E’ IL SIMBOLO DELLA FIORENTINA, MA METTERSI NEI SUOI PANNI E’ DIFFICILE”